Бондарчук рассказал, что Фандера запрещала своему сыну сниматься

Иван Янковский на сегодняшний день – один из самых востребованных молодых актеров. Ваня за последние два года сыграл множество ролей в разных сериалах и кино. Его обожают миллионы поклонниц, а за личной жизнью следят все.

Кстати, артист некоторое время назад стал отцом. Ребенка ему родила его возлюбленная Диана Пожарская.

Так, Федор Бондарчук решил рассказать о странном случае, который произошел с Оксаной Фандерой, матерью Ивана. Актриса была уверена, что у нее растут талантливые дети – Иван и Лиза. Однако она не хотела, чтобы наследники начинали работать до того, как завершат свою учебу в театральных институтах. Бондарчук отметил, что как-то позвонил Оксане, чтобы попросить ее детей пройти пробы в кино.