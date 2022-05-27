Бондарчук рассказал, что Фандера запрещала своему сыну сниматься

Иван Янковский на сегодняшний день – один из самых востребованных молодых актеров. Ваня за последние два года сыграл множество ролей в разных сериалах и кино. Его обожают миллионы поклонниц, а за личной жизнью следят все.
Кстати, артист некоторое время назад стал отцом. Ребенка ему родила его возлюбленная Диана Пожарская.
Так, Федор Бондарчук решил рассказать о странном случае, который произошел с Оксаной Фандерой, матерью Ивана. Актриса была уверена, что у нее растут талантливые дети – Иван и Лиза. Однако она не хотела, чтобы наследники начинали работать до того, как завершат свою учебу в театральных институтах. Бондарчук отметил, что как-то позвонил Оксане, чтобы попросить ее детей пройти пробы в кино.
Но она резко ответила режиссеру и попросила не звонить ей с такими вопросами. Отец Ивана и Лизы Филипп Янковский тоже был настроен решительно относительно этой темы. Так или иначе, и Ваня, и Лиза завершили свое образование и стали актерами. На счету Лизы не так много ролей – она пока лишь начинает свой творческий путь. А вот Янковский-младший сейчас нарасхват.