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5 часов назад

Бондарчук рассказал, что Фандера запрещала своему сыну сниматься

Popcake.tvиещё 1

Иван Янковский на сегодняшний день – один из самых востребованных молодых актеров. Ваня за последние два года сыграл множество ролей в разных сериалах и кино. Его обожают миллионы поклонниц, а за личной жизнью следят все.

Бондарчук рассказал, что Фандера запрещала своему сыну сниматься
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Кстати, артист некоторое время назад стал отцом. Ребенка ему родила его возлюбленная Диана Пожарская.

Так, Федор Бондарчук решил рассказать о странном случае, который произошел с Оксаной Фандерой, матерью Ивана. Актриса была уверена, что у нее растут талантливые дети – Иван и Лиза. Однако она не хотела, чтобы наследники начинали работать до того, как завершат свою учебу в театральных институтах. Бондарчук отметил, что как-то позвонил Оксане, чтобы попросить ее детей пройти пробы в кино.

Но она резко ответила режиссеру и попросила не звонить ей с такими вопросами. Отец Ивана и Лизы Филипп Янковский тоже был настроен решительно относительно этой темы. Так или иначе, и Ваня, и Лиза завершили свое образование и стали актерами. На счету Лизы не так много ролей – она пока лишь начинает свой творческий путь. А вот Янковский-младший сейчас нарасхват.

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