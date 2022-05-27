Актриса Анна Чиповская покидает Театр Олега Табакова

«Я бесконечно благодарна Олегу Павловичу за то, что разглядел меня и всегда давал шансы. И, конечно, спасибо всем моим партнерам, коллегам и друзьям, которые больше, чем друзья, которые — семья. Ребята, я буду очень скучать. Успехов вам и любимому театру», - написала Чиповская.

По словам артистки, у нее нет причин хлопать дверью и уходить, обрывая все связи. Впереди у актрисы еще более месяца работы в театре, а последний спектакль с ее участие пройдет 30 июня. Знаменитость не называет причин ухода из театра, но поклонники предполагают, что Анна может сосредоточиться на кинематографе, где в последние годы у нее особенного много новых проектов, ролей и приглашений.