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5 часов назад

Актриса Анна Чиповская покидает Театр Олега Табакова

Inc-News

Актриса Анна Чиповская покидает Театр Олега ТабаковаИзвестная артистка отдала этим подмосткам более 15 лет карьеры.

Актриса Анна Чиповская покидает Театр Олега Табакова
Фото: Inc-NewsInc-News

Актриса Анна Чиповская в своем Telegram-канале объявила о грядущем уходе из Театра Олега Табакова, в котором служила полтора десятилетия.

«Я бесконечно благодарна Олегу Павловичу за то, что разглядел меня и всегда давал шансы. И, конечно, спасибо всем моим партнерам, коллегам и друзьям, которые больше, чем друзья, которые — семья. Ребята, я буду очень скучать. Успехов вам и любимому театру», - написала Чиповская.

По словам артистки, у нее нет причин хлопать дверью и уходить, обрывая все связи. Впереди у актрисы еще более месяца работы в театре, а последний спектакль с ее участие пройдет 30 июня. Знаменитость не называет причин ухода из театра, но поклонники предполагают, что Анна может сосредоточиться на кинематографе, где в последние годы у нее особенного много новых проектов, ролей и приглашений.

Актеры,Анна Чиповская,Олег Табаков,
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