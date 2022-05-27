Мать Алека Болдуина скончалась на 93-м году жизни

Актер Алек Болдуин рассказал о смерти своей матери, 92-летней Кэрол Болдуин. Об этом сообщает TMZ.
Причину смерти Кэрол, которая также является матерью актеров Дэниела, Уильяма и Стивена Болдуинов, он называть не стал. Известно, что в 1991 году женщине диагностировали рак груди, после чего она занималась поддержкой изучения онкологических заболеваний.
"Моя мать кое-чему научила меня о втором дыхании. И о третьем. Она боролась все 25 последних лет своей жизни, она была чемпионкой дела своей жизни", - написал Болдуин в социальных сетях.
Также у Кэрол Болдуин остались дочери Элизабет и Джейн. Она занималась воспитанием детей сама и впервые после рождения первенца вышла на работу, лишь когда младший ребенок достиг подросткового возраста. У Кэрол Болдуин также остались 25 внуков и 14 правнуков. Ранее 64-летний Алек Болдуин рассекретил пол своего восьмого ребенка.