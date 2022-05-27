Мать Алека Болдуина скончалась на 93-м году жизни

Актер Алек Болдуин рассказал о смерти своей матери, 92-летней Кэрол Болдуин. Об этом сообщает TMZ.

Причину смерти Кэрол, которая также является матерью актеров Дэниела, Уильяма и Стивена Болдуинов, он называть не стал. Известно, что в 1991 году женщине диагностировали рак груди, после чего она занималась поддержкой изучения онкологических заболеваний.

"Моя мать кое-чему научила меня о втором дыхании. И о третьем. Она боролась все 25 последних лет своей жизни, она была чемпионкой дела своей жизни", - написал Болдуин в социальных сетях.