Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+21° в 
USD 62.05EUR 64.44
Войти в почту
4 часа назад

Мать Алека Болдуина Кэрол скончалась на 93-м году жизни

Газета.Ru

Актер Алек Болдуин рассказал о смерти своей матери, 92-летней Кэрол Болдуин. Об этом сообщает TMZ.

Мать Алека Болдуина скончалась на 93-м году жизни
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Причину смерти Кэрол, которая также является матерью актеров Дэниела, Уильяма и Стивена Болдуинов, он называть не стал. Известно, что в 1991 году женщине диагностировали рак груди, после чего она занималась поддержкой изучения онкологических заболеваний.

"Моя мать кое-чему научила меня о втором дыхании. И о третьем. Она боролась все 25 последних лет своей жизни, она была чемпионкой дела своей жизни", - написал Болдуин в социальных сетях.

Также у Кэрол Болдуин остались дочери Элизабет и Джейн. Она занималась воспитанием детей сама и впервые после рождения первенца вышла на работу, лишь когда младший ребенок достиг подросткового возраста. У Кэрол Болдуин также остались 25 внуков и 14 правнуков. Ранее 64-летний Алек Болдуин рассекретил пол своего восьмого ребенка.

Актеры,Дэниел Болдуин,Уильям Болдуин,Стивен Болдуин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители