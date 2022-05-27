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3 часа назад

Хоакин Феникс может сыграть злодея в «Докторе Стрэндже 3»

Чемпионат.com

По данным издания GiantFreakinRobot, Хоакин Феникс («Джокер», «Гладиатор») ведёт переговоры о роли злодея в третьей части «Доктора Стрэнджа». По информации GFR, актёр встретился с продюсером киновселенной Marvel Кевином Файги и обсудил потенциальную роль в триквеле.

Хоакин Феникс может сыграть злодея в «Докторе Стрэндже 3»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Конечно, сама встреча вовсе не означает, что Феникс непременно появится в «Докторе Стрэндже 3». Однако было бы здорово увидеть в фильме оскароносного актёра, который уже не раз отыгрывал харизматичных злодеев в прошлых картинах. Да и Файги явно был бы не против артиста такой величины у себя на площадке.

Тем временем «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» продолжает покорять кинотеатры и уже собрал около $ 810 млн в мировом прокате. Лента обошла «Бэтмена» Мэтта Ривза и стала самой кассовой картиной 2022 года.

У «Доктора Стрэнджа 3» нет даже приблизительной даты выхода. Напомним, исполнитель главной роли Бенедикт Камбербэтч недавно взял паузу от кино, так что в ближайшее время картину ждать точно не стоит.

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