Звезда "Бриджертонов" попала в больницу из-за психических проблем

Актриса Руби Баркер рассказала в социальных сетях, что попала в больницу из-за проблем с ментальным здоровьем. Об этом пишет Daily Mail.
По словам 25-летней звезды сериала "Бриджертоны", проблемы с психическим здоровьем она испытывает со времени съемок в шоу Netflix. Она поблагодарила семью, поклонников и саму стриминговую платформу за то, что они ее "спасли".
"Я в больнице, меня скоро выпишут, я надеюсь вернуться к своей жизни. Возьму паузу и другим рекомендую: если вам тяжело, сделайте себе одолжение и возьмите паузу, не будьте к себе строги", - сказала она.
Баркер объяснила, что испытывала злость и влияние "межпоколенческой травмы".
"Я несла весь груз мира на своих плечах, но сейчас у меня есть диагноз, и я начинаю жизнь заново. Я не могу нести его дальше, мне нужно меняться, и я это делаю. Я хочу выжить и выживу", - сказала она.