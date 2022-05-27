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2 часа назад

Звезда "Бриджертонов" Руби Баркер попала в больницу из-за психических проблем

Газета.Ruиещё 1

Актриса Руби Баркер рассказала в социальных сетях, что попала в больницу из-за проблем с ментальным здоровьем. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда "Бриджертонов" попала в больницу из-за психических проблем
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам 25-летней звезды сериала "Бриджертоны", проблемы с психическим здоровьем она испытывает со времени съемок в шоу Netflix. Она поблагодарила семью, поклонников и саму стриминговую платформу за то, что они ее "спасли".

"Я в больнице, меня скоро выпишут, я надеюсь вернуться к своей жизни. Возьму паузу и другим рекомендую: если вам тяжело, сделайте себе одолжение и возьмите паузу, не будьте к себе строги", - сказала она.

Баркер объяснила, что испытывала злость и влияние "межпоколенческой травмы".

"Я несла весь груз мира на своих плечах, но сейчас у меня есть диагноз, и я начинаю жизнь заново. Я не могу нести его дальше, мне нужно меняться, и я это делаю. Я хочу выжить и выживу", - сказала она.

Актеры,Netflix,
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