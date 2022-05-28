Как Абдулов сгорал на глазах у близких людей

«Мама, я теперь такой счастливый», — признался в 2006-м актер Александр Абдулов. Он, конечно, не предполагал, каким недолгим будет это счастье. В 2007-м ему предстояло впервые стать отцом — в 53 года.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Не прошло и десяти месяцев со дня рождения дочери, как Александр Гавриилович навсегда покинул этот мир, сказав друзьям перед уходом: «Хочется жить». 29 мая исполняется 69 лет со дня рождения замечательного артиста.

Видео дня

Под нажимом отца

Об этом даже думать не хочется, но если бы Александр был более упертым, а его отец менее настойчивым, мы могли бы никогда не увидеть Абдулова ни в театре, ни в кино. Его родитель был театральным режиссером и впервые вывел сына на сцену в пять лет в спектакле «Кремлевские куранты».

Но Саша не особенно впечатлился подмостками. Подрастая, он больше увлекался спортом — стал МС по фехтованию. Еще Абдулова манила музыка — он поклонялся The Beatles, сам смастерил первую гитару и отрастил волосы.

Александр все-таки поехал по настоянию отца штурмовать Щепкинское училище, однако экзамены благополучно провалил. Вернулся на родину в Фергану, поступил на факультет физкультуры педагогического института.

С этого момента жизнь будущего всенародно любимого артиста могла двинуться по совершенно другой стезе. Но где-то наверху, видимо, решили, что это непорядок. Подрабатывал Абдулов у отца рабочим сцены. Что-то щелкнуло внутри, и через год он стал студентом ГИТИСа.

Неутолимая жажда творчества

После выпуска Александр Гавриилович всю оставшуюся жизнь прослужил в «Ленкоме». Несмотря на то, что судьба отмерила ему не так уж много времени, сыграл более чем в 100 фильмах. Главных ролей в кинематографе в послужном списке актера почти 50.

Абдулов был способен работать в нескольких картинах одновременно. Снимаясь в «Чародеях», например, участвовал еще в четырех фильмах. Метался между разными городами, умел засыпать по собственному приказу, опустив шапку на глаза. Он еще и рвался сам исполнять трюки в обход каскадеров. Несмотря на то, что страдал тромбофлебитом и много лет жаловался на ноги.

Остановить бег артиста не мог никто. Абдулов просто не позволил бы. Такой была его натура. «Он сгорал на глазах при такой интенсивной жизни. Мне кажется, у Саши за год проходило все пять лет. Но он чувствовал себя комфортно. Считал, что жизнь и так штука короткая».

«Таких чувств я еще не испытывал»

В браке с Ириной Алферовой Александр прожил почти 20 лет, актеры даже были венчаны. Однако общих детей у пары не было — вместе растили дочь Ирины от первого брака Ксению.

Экспресс газета

Юлию Мешину Абдулов встретил более чем через десять лет после развода с Алферовой. Юлия была замужем, но ради актера решилась оставить семью.

«Таких чувств я еще не испытывал. Не могу поверить, что это происходит со мной!» — ликовал Александр Гавриилович.

Экспресс газета

Они расписались, когда Юлия была на шестом месяце беременности. Женя Абдулова появилась на свет при помощи кесарева сечения. Сегодня ей уже 15. Наследница великого артиста уже снялась в своем первом фильме — «Любовь и сакс».

Экспресс газета

А тогда Александр дрожал над ребенком — мог потребовать вызвать врача, если девочка плакала, отмечал каждый месяц, прошедший с ее дня рождения.

Абдулов давно чувствовал, что с легкими что-то не так. Бросить курить никак не удавалось, а времени на подходы по врачам, как всегда, не хватало. Когда открылась страшная правда — онкологическое заболевание, врачи дали артисту не больше года.

От химиотерапии выпадали волосы, мешал железный привкус во рту, от обезболивающих постоянно хотелось спать. Однако Александр Гавриилович храбрился. Он умудрялся выбираться на прогулки и даже рыбалку, пока ноги не отказались служить окончательно.