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14 минут назад

Умер звезда фильма "Американские граффити" Бо Хопкинс

Газета.Ru

Американский актер Бо Хопкинс скончался на 81-м году жизни в пресвитерианской больнице Вэлли в Ван-Найсе (район Лос-Анджелеса).

Умер звезда фильма "Американские граффити" Бо Хопкинс
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как сообщает Deadline, причиной смерти стал сердечный приступ. В Голливуде Хопкинс был известен как выдающийся актер второго плана, сыгравший важных второстепенных героев в более 100 фильмов.

За 50-летнюю карьеру Хопкинс снялся в картинах "Американские граффити", "Полуночный экспресс", "Дикая банда", "Побег", "Поворот" и других. При рождении его звали Уильямом Хопкинсом. Псевдоним Бо актер получил благодаря одноименному персонажу, которого он сыграл в своей первой внебродвейской пьесе "Автобусная остановка".

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