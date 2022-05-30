Умер звезда фильма "Американские граффити" Бо Хопкинс

Американский актер Бо Хопкинс скончался на 81-м году жизни в пресвитерианской больнице Вэлли в Ван-Найсе (район Лос-Анджелеса).

Как сообщает Deadline, причиной смерти стал сердечный приступ. В Голливуде Хопкинс был известен как выдающийся актер второго плана, сыгравший важных второстепенных героев в более 100 фильмов.