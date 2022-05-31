Звезда фильма «Однажды... в Голливуде» выйдет замуж

27-летняя американская актриса и модель, звезда фильма «Однажды... в Голливуде» Маргарет Куэлли выходит замуж. Об этом сообщает People.

Избранником артистки стал 38-летний ведущий вокалист группы Bleachers и продюсер Джек Антонофф. О помолвке пары изданию сообщил источник, приближенный к артистам.

Куэлли и Антонофф начали встречаться в августе прошлого года. Тогда же папарацци заметили их целующимися во время прогулки по Нью-Йорку. В начале 2021-го актриса и продюсер официально подтвердили свои отношения, появившись вместе на премии AFI Awards.

В апреле звезда фильма «Однажды... в Голливуде» поддержала возлюбленного на церемонии вручения премии Grammy, где Антонофф был номинирован в категории «Альбом года» за совместную работу с Тейлор Свифт над ее пластинкой Evermore.