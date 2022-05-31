Как сейчас выглядит девушка Багрова из первого “Брата”

В первой части легендарного фильма “Брат” у главного героя Данилы Багрова появляются отношения с его спасительницей, водителем трамвая. Ее сыграла актриса Светлана Письмиченко. В материале “Рамблера” — о том, чем она сейчас занимается.

Фото: Кадр из фильма "Брат" Кадр из фильма "Брат"

Эту роль режиссер Алексей Балабанов писал специально под актрису, ее героине тоже дали имя Света. Она появляется уже в первой части фильма. Когда Данила Багров убегает от бандитов, он прыгает в грузовой трамвай. Тут он встречает водителя трамвая Светлану. Она предлагает ему помощь, но главный герой отказывается, пообещав ее найти.

«Леша, когда собирался снимать "Брата»" мне позвонил и сказал: "Денег нет. Сниматься будешь? На тебя прямо роль написана". Кто ж от этого откажется? Вот мы и снимались практически бесплатно, ни о каких гонорарах речь не шла. А героя, кстати, он долго не мог найти. У Балабанова с женскими ролями проще все складывалось, он чувствовал женскую природу»

Дальше их отношения развиваются довольно стремительно, но заканчиваются печально для обоих. Света остается со своим мужем-тираном, испугавшись перемен. Однако она все равно сыграла яркую и значимую роль в фильме. Актриса сумела идеально воплотить на экране все переживания своей героини. Для роли в фильме Светлана специально училась водить трамвай.

Кадр из сериала "Следователь Тихонов"