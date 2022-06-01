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4 часа назад

Актриса из «Эпидемии» высказалась о продолжении сериала

Мария Каткова

Актриса Виктория Клинкова, сыгравшая во втором сезоне «Эпидемии», высказалась о продолжении сериала. Об этом сообщает «Вокруг.тв».

Актриса из «Эпидемии» высказалась о продолжении сериала
Фото: Кадр из сериала "Эпидемия"Кадр из сериала "Эпидемия"

Она призналась, что пока что не знает о планах создателей сериала, но, по ее мнению, рассказана еще не вся история героев.

«Ничего не могу сказать про третий сезон. Знаю только, что зритель очень переживает за то, что станет с нашими героями, распрощаться с которым пришлось очень быстро. Все хотели бы видеть спин-офф», — рассказала она.

Сериал рассказывает о том, как Москву захватил смертельный вирус. В центре сюжета — история двух семей, которые пытаются спасти себя.

Ранее сообщалось, что «Очень странные дела» стали лучшим стартом в истории Netflix.

Актеры,Эпидемия,Виктория Клинкова,Netflix,
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