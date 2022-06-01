«Очень странные дела» стали лучшим стартом в истории Netflix

Премьера первой части нового сезона сериала состоялась 27 мая. В первые три дня после релиза проект показал лучший старт в истории видеосервиса.

Фото: Кадр из сериала Кадр из сериала

Так, он собрал 286,79 млн часов просмотра. Этой статистикой поделились представители Netflix в социальных сетях. Статистика сделала сериал лучшим стартом в истории. Предыдущим рекордсменом был второй сезон сериала «Бриджертоны».

В новом сезоне группа детей продолжает расследовать загадочные события, происходящие в небольшом городе Хоукинс в США. Теперь им предстоит раскрыть еще больше тайн об Изнанке и чудовищах оттуда.