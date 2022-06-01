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47 минут назад

«Очень странные дела» стали лучшим стартом в истории Netflix

Мария Каткова

Премьера первой части нового сезона сериала состоялась 27 мая. В первые три дня после релиза проект показал лучший старт в истории видеосервиса.

«Очень странные дела» стали лучшим стартом в истории Netflix
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

Так, он собрал 286,79 млн часов просмотра. Этой статистикой поделились представители Netflix в социальных сетях. Статистика сделала сериал лучшим стартом в истории. Предыдущим рекордсменом был второй сезон сериала «Бриджертоны».

В новом сезоне группа детей продолжает расследовать загадочные события, происходящие в небольшом городе Хоукинс в США. Теперь им предстоит раскрыть еще больше тайн об Изнанке и чудовищах оттуда.

Однако, пока что вышла только первая часть нового сезона. Следующие две серии зрители увидят 1 июля.

Ранее сообщалось, что Мартин обвинил «Звездные войны» в бесчеловечности.

Сериалы,Netflix,
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