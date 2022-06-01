Известная французская актриса Катрин Денев удостоена почетного "Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля за вклад в кинематограф. Об этом сообщила в среду дирекция старейшего в мире киносмотра, который пройдет с 31 августа по 10 сентября. Награждение состоится во время фестиваля.

Фото: Кадр из фильма "Правда" Кадр из фильма "Правда"

Художественный руководитель фестиваля Альберто Барбера отметил, что Денев сыграла во множестве фильмов, ставших международными хитами и отмеченных наградами ведущих фестивалей мира.

"Бесспорный актерский талант в сочетании утонченной и неординарной красоты сделали актрису лицом французского кино, дивой вне времени, настоящей иконой большого экрана",

- сказал он.