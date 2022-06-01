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1 час назад

Рудковская перепутала Тину Канделаки и Пенелопу Круз

Газета.Ru

Продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале указала на "пугающее" сходство Тины Канделаки и актрисы Пенелопы Круз. На подобные мысли ее навел постер фильма "Главная роль" с Антонио Бандерасом.

Рудковская перепутала Канделаки и Круз
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Вот это сходство, я аж испугалась! Выходит новый фильм с Антонио Бандеросом и внимание: на меня смотрит пронизывающим взглядом Тина Канделаки (а она может), и это все происходит не в параллельной реальности",

— отметила Рудковская.

Ранее академия фигурного катания двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко "Ангелы Плющенко" направила иск в суд по делу о мошенничестве. Рудковская направила заявление на гражданина Гонтаря, который получил от академии 31,5 млн руб. для выполнения строительных работ. Жена Плющенко просит признать действия Гонтаря мошенническими, так как оговоренные строительные работы до сих пор не были выполнены.

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