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33 минуты назад

Актриса сериала «Оби-Ван Кеноби» столкнулась с расизмом фанатов «Звездных войн»

Lenta.ru

Американская актриса Мозес Ингрэм, исполнившая роль Ревы Севандер в сериале «Оби-Ван Кеноби», подверглась критике в социальных сетях. Об этом сообщает Deadline.

Актриса сериала «Оби-Ван Кеноби» столкнулась с расизмом фанатов «Звездных войн»
Фото: Фото: Brett Cove / Globallookpress.comФото: Brett Cove / Globallookpress.com

После выхода первой серии «Оби-Ван Кеноби» темнокожая актриса стала получать от фанатов «Звездных войн» угрозы и расистские оскорбления.

«С этим ничего не поделаешь», — написала Ингрэм. — «Никто не сможет остановить эту ненависть. Я не знаю, могу ли я говорить вам о том, что происходит. Я, правда, не знаю», — добавила она.

Ингрэм поддержал коллега актер Юэн МакГрегор. Его видеообращение было опубликовано в официальном Twitter-аккаунте «Звездных войн».

«Мозес — блестящая актриса и потрясающая женщина, она просто невероятна в этом сериале. Она многое привнесла в это шоу и во всю франшизу. И мне становится не по себе, когда я слышу нечто подобное. Как актер и исполнительный продюсер сериала я заявляю — мы стоим за Мозес и мы ее любим. Если вы отправляете ей сообщения с угрозами, то вы не фанат "Звездных войн". В этом мире нет места расизму», — заявил МакГрегор. Актер признался, что новость о травле Ингрэм «разбила ему сердце».

Еще одно сообщение в поддержку актрисы было опубликовано от лица администрации Twitter-аккаунта «Звездных войн». «В галактике "Звездных войн" более 20 миллионов разумных видов, не будьте расистом», — было сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что сериал «Оби-Ван Кеноби» стал самым успешным проектом Disney+.

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