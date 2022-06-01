Актриса сериала «Оби-Ван Кеноби» столкнулась с расизмом фанатов «Звездных войн»

«Мозес — блестящая актриса и потрясающая женщина, она просто невероятна в этом сериале. Она многое привнесла в это шоу и во всю франшизу. И мне становится не по себе, когда я слышу нечто подобное. Как актер и исполнительный продюсер сериала я заявляю — мы стоим за Мозес и мы ее любим. Если вы отправляете ей сообщения с угрозами, то вы не фанат "Звездных войн". В этом мире нет места расизму», — заявил МакГрегор. Актер признался, что новость о травле Ингрэм «разбила ему сердце».