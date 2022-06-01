Почему Юлия Снигирь бросила и театральное училище, и Голливуд

Перед выходом на экраны в 2009 году фильма «Обитаемый остров» билбордами с изображением Юлии Снигирь была обвешена вся Москва и не только. А артистка почему-то негодовала, называя себя мыльным пузырем. Получив роль жены президента в фильме «Убийство Кеннеди», эта странная актриса взяла и улетела из США в Россию. 2 июня Юлии исполняется 39 лет.

Ход королевы

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В Москву Снигирь, а в девичестве Сирискина, прибыла из Тульской области. В городе Донском она окончила с серебряной медалью гимназию. До 15 лет серьезно занималась шахматами — стала кандидатом в мастера спорта.

«Мне нравились острые ситуации, возникающие в игре, ведь часто партии длились долго и нудно. Невыносимо часами передвигать туда-сюда пешки. Я рисковала. И в жизни поступала так же. Не уверена, что это правильно», — призналась Юлия.

Она хотела изучать иностранные языки и со второй попытки поступила на соответствующий факультет Московского педагогического университета. Фотогеничность и классическая красота привели девушку в рекламное агентство, а оттуда на кастинг к фильму «Стиляги» Валерия Тодоровского. Роли тогда Юлия не получила, зато получила совет профессионалов — бросить все и начать четкое движении в сторону актерской профессии.

«Я импульсивный человек, терпение — мое слабое место»

В кино Снигирь начала сниматься в 2006-м. Сумела поступить в Театральное училище им. Щукина, но через пару лет его оставила. По собственному признанию Юлии, вышел серьезный конфликт с педагогом. «Сейчас бы я институт окончила. Я импульсивный человек, терпение — мое слабое место», — не скрывает актриса.

Она стала известной, приняв участие в видеоклипе на песню группы «Звери» «До скорой встречи». После «Обитаемого острова» Снигирь уже было сложно выйти на улицу и остаться неузнанной.

«Вы меня развесили по всему городу, а я мыльный пузырь, который вы зачем-то надули», — негодовала Юлия.

А потом ей удалось пробиться в зарубежные проекты. В 2011-м Юлия появилась в картине «Распутин» c Жераром Депардье. Потом удачно прошла кастинг на роль русской злодейки в последнюю часть культового боевика «Крепкий орешек» — «Хороший день, чтобы умереть» c Брюсом Уиллисом.

Она еще снималась в Америке, но чувствовала себя не в своей тарелке. А потом вместо того, чтобы сыграть в «Убийстве Кеннеди», стихийно взяла билет на самолет до Москвы. «Это не мое место, мне было неуютно. Никаких творческих прорывов у меня там не случилось, никаких открытий в себе я там не совершила», — объясняла актриса свой поступок.

«Она не несчастная жертва»

Свою звучную фамилию Юлия Снигирь получила от первого мужа, которого зовут Алексеем. Они вместе учились в педагогическом. Пара быстро поженилась, на свадьбу молодым даже подарили жилье. Брак был бездетным и продлился восемь лет. Говорят, что фундамент молодой семьи подорвало недовольство со стороны родителей мужа, особенно тем, что Юлия мало уделяет времени дому и постоянно ходит по каким-то кастингам.

Снигирь пережила романы с оператором Максимом Осадчим, коллегой Даниилом Козловским. Однако замуж во второй раз актриса вышла таким образом, что до сих пор ловит волну критики на этот счет. Супругом Юлии стал артист Евгений Цыганов, расставшийся с фактической женой, тоже актрисой, Ириной Леоновой, которая родила ему семерых детей.

«Я точно не причина их развода, у них была своя история. Когда эти решения принимались, меня не было в жизни их семьи. Я знаю, что она самодостаточный и сильный человек, она не несчастная жертва», — уверяет Снигирь, но ей не особенно верят.

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