Краснова назвала катастрофой появление Бузовой и Милохина в МХАТе

Известные актеры театров Олега Табакова, «Современник» и других играют в драме «Склифосовский». Юлия Краснова, режиссер проекта, прокомментировала информацию о том, что в сериале могут появиться Даня Милохин и Ольга Бузова. Об этом сообщает «СтарХит».
«Ужас страшный, кошмар, катастрофа. Никогда в жизни этих людей не будет! Люди не то, чтобы без образования, это не имеет значения. Их популярность ничем не обусловлена. Ни в коем случае. Для меня это катастрофа, так же как Бузова на сцене театра МХАТ»,
— рассказала девушка.
Создательница добавила, что певице Ольге Бузовой нельзя разрешать выходить на сцену.