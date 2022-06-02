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3 часа назад

Режиссер Юлия Краснова назвала катастрофой появление Бузовой на сцене театра МХАТ

Моя Москва.онлайн

Известные актеры театров Олега Табакова, «Современник» и других играют в драме «Склифосовский». Юлия Краснова, режиссер проекта, прокомментировала информацию о том, что в сериале могут появиться Даня Милохин и Ольга Бузова. Об этом сообщает «СтарХит».

Краснова назвала катастрофой появление Бузовой и Милохина в МХАТе
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

«Ужас страшный, кошмар, катастрофа. Никогда в жизни этих людей не будет! Люди не то, чтобы без образования, это не имеет значения. Их популярность ничем не обусловлена. Ни в коем случае. Для меня это катастрофа, так же как Бузова на сцене театра МХАТ»,

— рассказала девушка.

Создательница добавила, что певице Ольге Бузовой нельзя разрешать выходить на сцену.

Актеры,Склифосовский,Юлия Краснова,Ольга Бузова,Олег Табаков,
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