Дженнифер Лопес получит награду «Поколение»

Церемония награждения MTV Movie & TV Awards 2022 состоится в воскресенье, 5 июня в Санта-Монике.

Кадр из фильма "Начни сначала"

Фото: Кадр из фильма "Начни сначала" Кадр из фильма "Начни сначала"

Награду «Поколение» вручают актерам и деятелям телевидения, вклад которых в кино- и телеиндустрию невозможно переоценить. Таким образом приз подчеркивает, что Лопес оказала на современную культуру большое влияние.