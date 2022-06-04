Дженнифер Лопес получит награду «Поколение»

Церемония награждения MTV Movie & TV Awards 2022 состоится в воскресенье, 5 июня в Санта-Монике.
Награду «Поколение» вручают актерам и деятелям телевидения, вклад которых в кино- и телеиндустрию невозможно переоценить. Таким образом приз подчеркивает, что Лопес оказала на современную культуру большое влияние.
Так, в разные годы награды «Поколение» были удостоены Джонни Депп, Том Круз, Джим Керри, Сандра Баллок, Риз Уизерспун, Роберт Дауни-младший и другие звезды.
Ведущей шоу в этом году станет Ванесса Хадженс, а диджеем на празднике выступит Снуп Догг.