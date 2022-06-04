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44 минуты назад

Дженнифер Лопес получит награду «Поколение»

Мария Кимакович

Церемония награждения MTV Movie & TV Awards 2022 состоится в воскресенье, 5 июня в Санта-Монике.

Дженнифер Лопес получит награду «Поколение»
Фото: Кадр из фильма "Начни сначала"Кадр из фильма "Начни сначала"

Награду «Поколение» вручают актерам и деятелям телевидения, вклад которых в кино- и телеиндустрию невозможно переоценить. Таким образом приз подчеркивает, что Лопес оказала на современную культуру большое влияние.

Так, в разные годы награды «Поколение» были удостоены Джонни Депп, Том Круз, Джим Керри, Сандра Баллок, Риз Уизерспун, Роберт Дауни-младший и другие звезды.

Ведущей шоу в этом году станет Ванесса Хадженс, а диджеем на празднике выступит Снуп Догг.

Ранее жена Уилла Смита впервые высказалась о скандале на "Оскаре".

Актеры,Оскар,Роберт Дауни-младший,Ванесса Хадженс,Сандра Баллок,Том Круз,Джонни Депп,Дженнифер Лопес,Джим Керри,Уилл Смит,Риз Уизерспун,
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