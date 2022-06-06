Звезды «Очень странных дел» решили пожениться в 40 лет

Сыгравшая Одиннадцать в сериале «Очень странные дела» Милли Бобби Браун и ее коллега, исполнитель роли Уилла Байерса Ноа Шнапп решили, что поженятся, когда им исполнится по 40 лет. Однако это случится только, если к тому времени у знаменитостей не будет своих семьей.

Фото: runews24.ru runews24.ru

В настоящее время актрисе 18 лет, а ее лучшему другу – 17.

«Мы сказали, что если не будем в браках к 40 годам, то поженимся друг с другом»,

— пояснила Милли в беседе с MTV News, добавив, что они будут хорошими соседями.

Актриса подчеркнула, что их возможный будущий брак будет число платоническим. Пара собирается завести собак и спать в разных комнатах.

«Но никаких детей, потому что я не могу иметь дело с твоим ребенком»,

— заявила Браун.

Шнапп в свою очередь отметил, что для него это тоже важное правило в договоре.