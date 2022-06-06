Голливудская актриса Пенелопа Крус выиграла национальную премию в области кинематографии 2022 года. Об этом в понедельник, 6 июня, сообщили в министерстве культуры и спорта Испании.

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В ведомстве отметили, что единогласным решением жюри Крус присудили награду «за успехи, достигнутые в 2021 году, которые прибавляются ко всем тем, что она собрала за всю свою карьеру».

Пенелопа Крус стала первой испанской актрисой, которая выиграла на Венецианском кинофестивале «Кубок Вольпи» за лучшую женскую роль в фильме «Параллельные матери» Педро Альмодовара. Кроме того актрису номинировали в четвертый раз на премию «Оскар», передает РИА Новости.