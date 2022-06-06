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24 минуты назад

Пенелопа Крус выиграла испанскую национальную премию

Вечерняя Москва

Голливудская актриса Пенелопа Крус выиграла национальную премию в области кинематографии 2022 года. Об этом в понедельник, 6 июня, сообщили в министерстве культуры и спорта Испании.

Пенелопа Крус выиграла национальную премию
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

В ведомстве отметили, что единогласным решением жюри Крус присудили награду «за успехи, достигнутые в 2021 году, которые прибавляются ко всем тем, что она собрала за всю свою карьеру».

Пенелопа Крус стала первой испанской актрисой, которая выиграла на Венецианском кинофестивале «Кубок Вольпи» за лучшую женскую роль в фильме «Параллельные матери» Педро Альмодовара. Кроме того актрису номинировали в четвертый раз на премию «Оскар», передает РИА Новости.

До этого стало известно, что американская актриса Ума Турман сыграет вместе с Сэмюэлем Джексоном в новом комедийном триллере «Комната убийства». При этом вместе с ней в актерский состав нового проекта вошла и ее дочь Майя Хоук. Это будет первый раз, когда мать и дочь сыграют вместе. Отмечается, что съемки нового фильма планируется начать в мае текущего года в Нью-Йорке и Нью-Джерси.

Актеры,Оскар,Сэмюэл Джексон,Пенелопа Крус,Ума Турман,
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