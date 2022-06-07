Почему кинозвезды СССР исчезали с экранов на пике славы

Эти артистки очаровали миллионы советских зрителей своей актерской игрой и непосредственностью, но очень скоро исчезли с экранов. Что заставило их поставить на "стоп" успешную карьеру и отказаться от перспектив? Разбирался "Рамблер".

Фото: Кадр из фильма "Москва слезам не верит" Кадр из фильма "Москва слезам не верит"

Наталья Петрова

Кадр из фильма "Руслан и Людмила"

Исполнив в 27 лет главную роль в сказке "Руслан и Людмила", Петрова прославилась на весь СССР. Однако после этого режиссеры не предлагали ей крупных ролей: актриса снялась лишь в эпизодах двух фильмов – в картине "Место встречи изменить нельзя" она сыграла официантку Марианну, а в фильме "Любовь на острове смерти" любовницу.

Как и многие ее коллеги, Петрова сделала ставку на личную жизнь. Она вышла замуж за иранского бизнесмена, а после его смерти в 1992-м продолжила дело мужа, так и не вернувшись на экраны.

Елена Метелкина

Еще до своей актерской карьеры Метелкина была успешной моделью. Но настоящая популярность пришла к Елене после выхода на экраны киноленты "Через тернии к звездам", в которой она сыграла инопланетянку Нийю. Метелкина доказала, что в ее арсенале есть не только впечатляющие внешние данные, но и мастерство актрисы. Вот только режиссеры не оказались благосклонны к ее таланту: Елена снялась в нескольких эпизодических ролях, а после пропала с экранов.

В начале 90-х артистка работала секретарем у бизнесмена Ивана Кивелиди, но после его убийства ей вновь пришлось менять работу. Она была воспитателем в интернате для детей-инвалидов, продавцом обуви и даже уборщицей в храме.

В личной жизни Метелкиной так же не везло: ее супруг оказался брачным аферистом, и ей пришлось через суд добиваться признания брака недействительным.

Наталья Вавилова

Белокурую красавицу, сыгравшую дочку Катерины в фильме "Москва слезам не верит", помнят если не все, то большинство советских зрителей. При этом у Вавиловой были и другие успешные роли: например, в картинах "Розыгрыш" и "Поезд вне расписания".

Девушка не планировала останавливаться на достигнутом и активно строила карьеру в кино, но в судьбу вмешался случай. На съемках исторической картины "Николай Подвойский" Вавилова упала с лошади и повредила позвоночник.

Режиссер Юрий Борецкий, опасаясь тюремного заключения, убедил Наталью не афишировать инцидент. Борецкий обещал, что после выздоровления актрисы, съемки продолжатся вместе с ней, но не сдержал слово: очень скоро Наталье нашли замену.