Кумиры советского кино, которые в финале жизни жили в нищете

Звезды не всегда живут в роскоши.

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Георгий Вицин

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Любовь поклонников он получил после исполнения роли Труса в комедиях Гайдая. Однако несмотря на славу, всю жизнь актер проживал в более чем скромных условиях. Квартиру в центре Москвы он подарил дочке, а сам переехал в хрущевку на окраине. В лихие 90-е он и вовсе бедствовал, но любую финансовую помощь от поклонников отвергал. Ему просто было стыдно. Когда он попал в больницу, то за ним некому было ухаживать, к артисту никто не подходил. А сам он стыдился просить о помощи нянечек. Только благодаря вмешательству Никиты Михалкова ему обеспечили достойных уход.

Сергей Филиппов

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У звезды “Карнавальной ночи” была очень сложная жизненная ситуация. Единственный сын от первого брака вместе с матерью эмигрировал в США и из-за этого Филиппов с ним не общался. Это было большим ударом для актера. Позже у него обнаружили рак. Даже с таким диагнозом он работал до конца. Ему не удалось скопить денег на старость, а под конец он уже не смог выходить на съемочную площадку из-за болезни. После смерти ни «Ленком», где ранее работал Филиппов, ни родные не сбросились на похороны. Проводить артиста в последний путь стало возможным лишь благодаря Александру Демьяненко, который организовал сбор денег.

Михаил Кононов

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Актер сыграл в более чем 60 фильмах, но лучшая кинороль – Нестор Петрович в фильме “Большая перемена”. В 90-е материальное положение актера резко ухудшилось. Он отказывался сниматься в низкопробных фильмах. Чтобы выжить продал московскую квартиру и перебрался за город, купив небольшой домик. До последних дней занимался огородом, жил практически на нищенскую пенсию, все еще надеясь, что его позовут режиссеры.

Нонна Мордюкова

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Последний фильм, в котором сыграла великая артистка – “Мама”. Состояние здоровья уже не давало возможность актрисе полноценно работать, и свою старость она проживала на маленькую пенсию.

Татьяна Самойлова

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