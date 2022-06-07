Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+18° в 
USD 61.11EUR 64.87
Войти в почту
9 минут назад

Кумиры советского кино, которые в финале жизни жили в нищете

New Magazine

Звезды не всегда живут в роскоши.

Кумиры советского кино, которые в финале жизни жили в нищете
Фото: New MagazineNew Magazine

Георгий Вицин

New Magazine

Любовь поклонников он получил после исполнения роли Труса в комедиях Гайдая. Однако несмотря на славу, всю жизнь актер проживал в более чем скромных условиях. Квартиру в центре Москвы он подарил дочке, а сам переехал в хрущевку на окраине. В лихие 90-е он и вовсе бедствовал, но любую финансовую помощь от поклонников отвергал. Ему просто было стыдно. Когда он попал в больницу, то за ним некому было ухаживать, к артисту никто не подходил. А сам он стыдился просить о помощи нянечек. Только благодаря вмешательству Никиты Михалкова ему обеспечили достойных уход.

Сергей Филиппов

New Magazine

У звезды “Карнавальной ночи” была очень сложная жизненная ситуация. Единственный сын от первого брака вместе с матерью эмигрировал в США и из-за этого Филиппов с ним не общался. Это было большим ударом для актера. Позже у него обнаружили рак. Даже с таким диагнозом он работал до конца. Ему не удалось скопить денег на старость, а под конец он уже не смог выходить на съемочную площадку из-за болезни. После смерти ни «Ленком», где ранее работал Филиппов, ни родные не сбросились на похороны. Проводить артиста в последний путь стало возможным лишь благодаря Александру Демьяненко, который организовал сбор денег.

Михаил Кононов

New Magazine

Актер сыграл в более чем 60 фильмах, но лучшая кинороль – Нестор Петрович в фильме “Большая перемена”. В 90-е материальное положение актера резко ухудшилось. Он отказывался сниматься в низкопробных фильмах. Чтобы выжить продал московскую квартиру и перебрался за город, купив небольшой домик. До последних дней занимался огородом, жил практически на нищенскую пенсию, все еще надеясь, что его позовут режиссеры.

Нонна Мордюкова

New Magazine

Последний фильм, в котором сыграла великая артистка – “Мама”. Состояние здоровья уже не давало возможность актрисе полноценно работать, и свою старость она проживала на маленькую пенсию.

Татьяна Самойлова

New Magazine

Популярность к известной красавице пришла после выхода на экраны кинофильма «Летят журавли». Затем еще одна достойная роль – Анна Каренина. А после Самойловой уже не поступало таких предложений. Карьера начала угасать. Ей предлагали работу западные режиссеры, но в Советском Союзе ей запретили выезд за границу. С 1975 года Татьяна перестала радовать зрителей появлением на экранах. Ее старость прошла в одиночестве и нищете.

Актеры,Летят журавли,Мамы,Мама,Анна Каренина,Михаил Кононов,Татьяна Самойлова,Георгий Вицин,Нонна Мордюкова,Александр Демьяненко,Сергей Филиппов,Никита Михалков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители