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46 минут назад

Сэмюэл Л. Джексон обижен, что его не позвали в «Противостояние»

Чемпионат.com

Фильм «Первый мститель: Противостояние» вышел в 2016 году. В нем появилось много персонажей, однако в ленте не нашлось места для Ника Фьюри.

Джексон обиделся, что его не позвали в «Противостояние»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Недавно Сэмюэл Л. Джексон дал интервью изданию The Hollywood Reporter. Актер заявил, что расстроен, поскольку его любимого персонажа не добавили в ленту.

«Я был зол на них, зол из-за "Противостояния". Я сказал что-то в духе: "Как эти дети могли сражаться без Ника Фьюри?" Я им был не нужен, грустно от этого».

Лента «Противостояние» получила положительные отзывы, однако многие фанаты приняли ленту негативно из-за плохого соответствия комиксам. В фильме Мстители раскололись и сразились друг с другом.

Следующим фильмом киновселенной Marvel станет «Тор: Любовь и гром». Лента выйдет 8 июля, но премьера в России под вопросом.

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