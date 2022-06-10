Пермский артист побрился налысо из-за поражения в конкурсе

Премьер Пермского театра оперы и балета Георгий Еналдиев выбыл из престижного международного конкурса артистов балета во втором туре и в знак протеста побрился налысо. Фотографию танцор выложил в своих соцсетях и иронично подписал «В армейку».

Фото: Ura.Ru Ura.Ru

«Отсев в данном случае и правда кажется несправедливым. Еналдиев — один из самых популярных пермских артистов, не раз получавший на различных конкурсах, помимо основных, и „приз зрительских симпатий“», — пишет газета «Московский комсомолец».

На международном конкурсе артистов балета в Москве Георгий исполнил свою вариацию Армена из балета Хачатуряна «Гаяне». Второй номер — «Попутчик». Кстати, именно с этим номером Еналдиев получил вторую премию в конкурсе артистов балета «Арабеск». Связаться с Георгием корреспонденту URA.RU не удалось. В данный момент публикация, выложенная артистом ранее, уже недоступна.