Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+26° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
3 часа назад

Пермский артист побрился налысо из-за поражения в конкурсе

Ura.Ru

Премьер Пермского театра оперы и балета Георгий Еналдиев выбыл из престижного международного конкурса артистов балета во втором туре и в знак протеста побрился налысо. Фотографию танцор выложил в своих соцсетях и иронично подписал «В армейку».

Пермский артист побрился налысо из-за поражения в конкурсе
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Отсев в данном случае и правда кажется несправедливым. Еналдиев — один из самых популярных пермских артистов, не раз получавший на различных конкурсах, помимо основных, и „приз зрительских симпатий“», — пишет газета «Московский комсомолец».

На международном конкурсе артистов балета в Москве Георгий исполнил свою вариацию Армена из балета Хачатуряна «Гаяне». Второй номер — «Попутчик». Кстати, именно с этим номером Еналдиев получил вторую премию в конкурсе артистов балета «Арабеск». Связаться с Георгием корреспонденту URA.RU не удалось. В данный момент публикация, выложенная артистом ранее, уже недоступна.

Георгий Еналдиев — выпускник Пермского государственное хореографического училища. Свою карьеру начинал в народном осетинском ансамбле и это все еще чувствуется в манере его исполнения. Сейчас — солист Пермского академического театра оперы и балета. Победитель множества конкурсов разного уровня, любимец зрителей.

Актеры,Попутчик,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители