В 2015 году в прокат вышел 12-й супергеройский фильм киновселенной Marvel. Сюжет повествует о приключениях персонажей из одноименных комиксов — Скотте Лэнге и Хэнке Пиме. «Человек-муравей» был хорошо принят кинокритиками и собрал в прокате $519 млн.

В киноленте есть момент, где в эпизодической роли водителя такси предстал не кто иной, как Гарретт Моррис. Об этом сообщил @v_kratce, опубликовав соответствующее видео в своем TikTok-аккаунте. Появление этого актера стало своего рода «пасхальным яйцом» в фильме, ведь именно Моррис в 1979 году первым изобразил Человека-муравья в пародии «Вечеринка супергероев» в выпуске вечерней музыкально-юмористической передачи на американском канале NBC «Saturday Night Live».

К слову, киностудия Marvel Studios часто оставляет для зрителей пасхалки и отсылки в своих фильмах. Подписчик вспомнил, что аналогичный прием создатели использовали и в другой супергеройской киноленте:

«Тоже самое было и в фильме "Невероятный Халк" 2008 года. Там был актер, который играл "первую" версию Халка в 80-90-х годах».