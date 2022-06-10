Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+26° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
3 часа назад

Кем на самом деле оказался актер из «Человека-муравья»: видео

Катерина Саломе

В 2015 году в прокат вышел 12-й супергеройский фильм киновселенной Marvel. Сюжет повествует о приключениях персонажей из одноименных комиксов — Скотте Лэнге и Хэнке Пиме. «Человек-муравей» был хорошо принят кинокритиками и собрал в прокате $519 млн.

В киноленте есть момент, где в эпизодической роли водителя такси предстал не кто иной, как Гарретт Моррис. Об этом сообщил @v_kratce, опубликовав соответствующее видео в своем TikTok-аккаунте. Появление этого актера стало своего рода «пасхальным яйцом» в фильме, ведь именно Моррис в 1979 году первым изобразил Человека-муравья в пародии «Вечеринка супергероев» в выпуске вечерней музыкально-юмористической передачи на американском канале NBC «Saturday Night Live».

К слову, киностудия Marvel Studios часто оставляет для зрителей пасхалки и отсылки в своих фильмах. Подписчик вспомнил, что аналогичный прием создатели использовали и в другой супергеройской киноленте:

«Тоже самое было и в фильме "Невероятный Халк" 2008 года. Там был актер, который играл "первую" версию Халка в 80-90-х годах».

Смотрите также видео про три сцены в кино, где актеры удачно сымпровизировали.

Актеры,Видео,Первый,Человек-муравей,Невероятный Халк,Гарретт Моррис,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители