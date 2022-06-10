Будина раскрыла подробности своей жизни после ухода из кино

«Она отличается от жизни тех актеров, которые играют все, невзирая на идеологию. Когда я перестала понимать, что происходит, то тихонько ушла с радаров. Это было лет десять назад. Конечно, сейчас у меня уже не та степень популярности, когда ты не можешь спокойно зайти в магазин — все оглядываются», — цитирует актрису «Собеседник».