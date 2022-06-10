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13 минут назад

Актриса Ольга Будина раскрыла подробности своей жизни после ухода из кино

Слово и Дело

Звезда фильма «Граница: Таежный роман», актриса Ольга Будина рассказала, чем занимается после ухода из киноиндустрии.

Будина раскрыла подробности своей жизни после ухода из кино
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Будина объявила об уходе из актерской профессии в 2014 году. Через несколько лет артистка занялась изучением мировой политэкономии. В беседе с журналистами она призналась, что считает свою жизнь «нестандартной».

«Она отличается от жизни тех актеров, которые играют все, невзирая на идеологию. Когда я перестала понимать, что происходит, то тихонько ушла с радаров. Это было лет десять назад. Конечно, сейчас у меня уже не та степень популярности, когда ты не можешь спокойно зайти в магазин — все оглядываются», — цитирует актрису «Собеседник».

Будина подчеркнула, что в жизни без съемок есть свои плюсы. Теперь она чувствует себя обычным человеком, и ей не нужно скрываться от поклонников за солнечными очками. Актриса отметила, что любит людей, однако она очень стеснительная.

Актеры,Ольга Будина,
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