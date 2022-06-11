Как Брижит Бардо отказалась от собственного ребенка

У Брижит Бардо великолепно сложилась карьера. А вот стать хорошей женой и матерью ей не удалось. Во втором браке с актером Жаком Шарье актриса впервые стала мамой. Впрочем, она не собиралась замуж. Она уже спела неудачно туда сходить. Однако отношения с Жаком зашли так далеко, что Брижит обнаружила, что беременна. Пришлось принять от кавалера предложение руки и сердца.

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Беременность актрисе давалась очень тяжело. Она воспринимала плод, растущий внутри нее, как инородную опухоль. Поэтому не раз пыталась сделать аборт. Но в 1959 году во Франции это сделать было невозможно. Практически всю беременность она не выходила из дома, потому что вокруг дежурили вездесущие папарацци. Однажды она все же решилась выйти, но ее тотчас же окружила толпа фотографов и журналистов и так напугала женщину, что та, придя домой, наглоталась снотворного. Брижит и ребенка спасли, но семейная жизнь дала трещину.

Рожать пришлось тоже на дому. Боялась огласки. Даже после родов материнского инстинкта у актрисы так и не возникло. Мальчика назвали Николя-Жак. Но мама мало уделяла ему внимания. Когда малышу исполнилось два года, Брижит развелась с его отцом и оставила мальчика мужу.