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1 час назад

Озвучивавший "Атаку титанов" актер умер в 35 лет от рака

Газета.Ru

В возрасте 35 лет скончался американский актер озвучивания Билли Камец, который известен по роли Такуто Маруки в видеоигре Persona 5 Royal и многочисленных аниме. Об этом сообщает The Deadline.

Озвучивавший "Атаку титанов" актер умер в 35 лет от рака
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что актер умер в четверг, 9 июня, однако лишь через несколько дней новость о его кончине распространилась в сети. Причиной смерти стал рак толстого кишечника и прямой кишки, который диагностировали ему в апреле прошлого года. Камец родился в штате Пенсильвания и начинал свою карьеру в составе команды аниматоров на одном из круизных лайнеров студии Disney. Позднее он переехал в Калифорнию для работы над ролью Аладдина в рамках старейшего музыкального шоу, которые проходит в Диснейленде.

Актер известен по озвучиванию таких аниме-сериалов, как "Атака титанов", "Боруто", "Убийца демонов", "Невероятные приключения ДжоДжо", "Путешествия покемонов", "Клинке, рассекающем демонов" и многих других.

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