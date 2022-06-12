Озвучивавший "Атаку титанов" актер умер в 35 лет от рака

Отмечается, что актер умер в четверг, 9 июня, однако лишь через несколько дней новость о его кончине распространилась в сети. Причиной смерти стал рак толстого кишечника и прямой кишки, который диагностировали ему в апреле прошлого года. Камец родился в штате Пенсильвания и начинал свою карьеру в составе команды аниматоров на одном из круизных лайнеров студии Disney. Позднее он переехал в Калифорнию для работы над ролью Аладдина в рамках старейшего музыкального шоу, которые проходит в Диснейленде.