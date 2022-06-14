Друг Халила Мусаева прокомментировал его смерть

Артист Дибир Абаев высказался о скончавшемся после инсульта участнике КВН Халиле Мусаеве. Подробностями он поделился в интервью для РЕН ТВ.
Как рассказал Абаев, он познакомился с Мусаевым вскоре после того, как тот прекратил выступать в КВН. Артист назвал Халила добрым, чутким и отзывчивым.
"Ушел человек — ушла целая эпоха с ним",
— сказал Абаев о друге.
Он также отметил, что актера очень любили дети:
"И детей он очень любил, и дети его очень любили. Он приезжал ко мне во двор, (...) а у меня во дворе школа. Наверное, человек 300 детей окружало его".
О смерти Мусаева 14 июня сообщил дагестанский общественник Шамиль Хадулаев.