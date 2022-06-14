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1 час назад

Друг участника КВН Халила Мусаева прокомментировал его смерть

Мария Иглина

Артист Дибир Абаев высказался о скончавшемся после инсульта участнике КВН Халиле Мусаеве. Подробностями он поделился в интервью для РЕН ТВ.

Друг Халила Мусаева прокомментировал его смерть
Фото: Социальные сетиСоциальные сети

Как рассказал Абаев, он познакомился с Мусаевым вскоре после того, как тот прекратил выступать в КВН. Артист назвал Халила добрым, чутким и отзывчивым.

"Ушел человек — ушла целая эпоха с ним",

— сказал Абаев о друге.

Он также отметил, что актера очень любили дети:

"И детей он очень любил, и дети его очень любили. Он приезжал ко мне во двор, (...) а у меня во дворе школа. Наверное, человек 300 детей окружало его".

О смерти Мусаева 14 июня сообщил дагестанский общественник Шамиль Хадулаев.

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