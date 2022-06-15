Брэдли Купер рассказал о своей зависимости от кокаина

Американский актер Брэдли Купер в ходе подкаста Amazon Music рассказал, что в молодости у него была зависимость от кокаина. Его слова приводит New York Post.

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Артист вспомнил, что проблемы начались после того, как его уволили из сериала «Шпионка», который выходил с 2001 по 2006 год. После этого он порвал ахиллово сухожилие. По словам Купера, на тот момент ему было 29 лет, он страдал от низкой самооценки, а девушки отказывались знакомиться с ним.

«Я был так потерян и пристрастился к кокаину»,