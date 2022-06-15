Видео: три популярных актера со странными фобиями

Знаменитые актеры – это не только иконы от мира кинематографа, но и обычные люди. Иногда со странностями. О трех актерах и их необычных страхах рассказал автор TikTok-блога о кино Андрей Лебедев.

Американская актриса и певица Хилари Дафф (“Сплетница”, “Говорящая с призраками”) – фанатка чистоты. И в этом ей нет равных. По слухам, актриса попросту боится грязи и готова каждый вечер собственноручно с ведром, тряпками и шваброй наперевес приводить в порядок свои апартаменты.

Мэттью МакКонахи (“Джентльмены”, “Пляжный бездельник”) боится… стеклянных вращающихся дверей. Этот страх появился у актера после того, как он разбил себе нос, заблудившись в такой стеклянной “вертушке”.

Звезда боевиков Мэтт Дэймон ужасно боится змей. Когда ему поступило предложение сняться в фильме “Мы купили зоопарк” (2011), актер согласился. Дэймон был уверен, что с живыми рептилиями никто на съемочной площадке работать не будет. Но у студии оказались другие планы. Актер был в ужасе, когда ему пришлось работать с живыми змеями и ящерицами. Но от роли не отказался.