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1 час назад

Видео: три популярных актера со странными фобиями

Мира Маркина

Знаменитые актеры – это не только иконы от мира кинематографа, но и обычные люди. Иногда со странностями. О трех актерах и их необычных страхах рассказал автор TikTok-блога о кино Андрей Лебедев.

Американская актриса и певица Хилари Дафф (“Сплетница”, “Говорящая с призраками”) – фанатка чистоты. И в этом ей нет равных. По слухам, актриса попросту боится грязи и готова каждый вечер собственноручно с ведром, тряпками и шваброй наперевес приводить в порядок свои апартаменты.

Мэттью МакКонахи (“Джентльмены”, “Пляжный бездельник”) боится… стеклянных вращающихся дверей. Этот страх появился у актера после того, как он разбил себе нос, заблудившись в такой стеклянной “вертушке”.

Звезда боевиков Мэтт Дэймон ужасно боится змей. Когда ему поступило предложение сняться в фильме “Мы купили зоопарк” (2011), актер согласился. Дэймон был уверен, что с живыми рептилиями никто на съемочной площадке работать не будет. Но у студии оказались другие планы. Актер был в ужасе, когда ему пришлось работать с живыми змеями и ящерицами. Но от роли не отказался.

Смотрите также видео о нелепых киноляпах, которые вы наверняка пропустили.

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