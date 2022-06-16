Комик Билли Кристал сыграет в сериале Apple "До"

Комик Билли Кристал сыграет главную роль в сериале "До". Кристал выступит и продюсером сериала, как и Барри Левинсон.

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Об этом пишет The Hollywood reporter.

Кристал сыграет детского психиатра, который недавно потерял жену и встречает проблемного мальчика. Сара Торп ("Дэмиен", "Хоторн") выступает сценаристом сериала и будет исполнительным продюсером вместе с Левинсоном, Кристалом и Эриком Ротом.

Источники отмечают, что, хотя Apple взялась за проект, дополнительные детали, включая количество эпизодов, все еще уточняются. Apple отказалась от комментариев.

Кристал также ранее снимался в сериалах "Мыло" на канале ABC и "Комедианты" на канале FX.

Как пишет издание, Apple щедро тратит средства на реализацию горячих проектов и привлекает к ним звезд мирового уровня, включая The Morning Show, WeCrashed, Dickinson, Physical, Schmigadoon и множество других.