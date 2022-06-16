Игравшая Арью Старк в "Игре престолов" актриса сомневалась в ее гетеросексуальности

Звезда фантастического сериала "Игра престолов" Мэйси Уильямс в интервью Teen Vogue призналась, что сомневалась в гетеросексуальности своей героини - Арьи Старк. По словам Уильямс, она удивилась, когда перед важной битвой Арья Старк решила заняться любовью с персонажем-мужчиной. "Арья впервые удивила меня в последнем сезоне, когда сбросила одежду и переспала с Джендри. Я думала, она не гетеросексуальна. Такой получился сюрприз", - вспоминает Мэйси Уильямс. Сцена, о которой говорит актриса, была для ее героини единственной интимной сценой за все сезоны сериала. Ранее сыгравший гея в 1993 году Том Хэнкс заявил, что не получил бы эту роль сейчас. В 1993 году он предстал в роли ВИЧ-позитивного гомосексуала в фильме "Филадельфия" и получил за эту роль награду "Оскар".