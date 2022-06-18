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3 часа назад

Евгений Стычкин рассказал, почему не снимает Ольгу Сутулову в своих фильмах

runews24.ru

Пара вместе уже 10 лет, недавно у них родился второй ребенок. Но несмотря на беременность Ольга продолжала работать, умело скрывая свое положение.

Стычкин объяснил, почему не берет Сутулову в фильмы
Фото: runews24.rurunews24.ru

У других режиссеров она пользуется большой популярностью. За год вышло семь картин с участием Сутуловой, и ни одна из них не снята ее супругом.

По словам Евгения Стычкина, он пока побаивается брать жену в кино, поскольку она очень сильная личность и актриса, а он монструозный режиссер. При этом Стычкин отмечает, что с Ольгой у них нарушена субординация, по правилам которой он мог бы ей управлять на площадке.

Стычкин признался, что так или иначе добивается от артистов того, чего хочет. А для Сутуловой у него маловато авторитета.

«Так пока набираю вес и опыт»,

– поделился режиссер.

Актеры,Ольга Сутулова,Евгений Стычкин,
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