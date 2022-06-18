Пол Уокер и Ума Турман получат звезды на Аллее славы

Актеры Ума Турман , Пол Уокер (посмертно), Билл Пуллман и другие деятели культуры получат звезды на Аллее славы в Голливуде в 2023 году. Соответствующий список опубликовало издание Variety.

В перечень также вошли актер Винс Вон , актер и режиссер Джон Фавро , певец Ленни Кравиц , исполнительница Дженни Ривера (посмертно), рок-группа Jonas Brothers и прочие знаменитости.

Ранее сообщалось, что актер Джеймс Хонг стал старейшим артистом, получившим звезду на Аллее Славы в Голливуде. Артист, 22 февраля отпраздновавший 93-летие, на 31 год старше самой Аллеи. До этого стало известно, что актер Боб Оденкерк ("Во все тяжкие", "Лучше звоните Солу") получил именную звезду на Аллее славы в Голливуде.