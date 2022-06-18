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3 часа назад

Пол Уокер и Ума Турман получат звезды на Аллее славы в Голливуде

Газета.Ru

Актеры Ума Турман, Пол Уокер (посмертно), Билл Пуллман и другие деятели культуры получат звезды на Аллее славы в Голливуде в 2023 году. Соответствующий список опубликовало издание Variety.

Пол Уокер и Ума Турман получат звезды на Аллее славы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В перечень также вошли актер Винс Вон, актер и режиссер Джон Фавро, певец Ленни Кравиц, исполнительница Дженни Ривера (посмертно), рок-группа Jonas Brothers и прочие знаменитости.

Ранее сообщалось, что актер Джеймс Хонг стал старейшим артистом, получившим звезду на Аллее Славы в Голливуде. Артист, 22 февраля отпраздновавший 93-летие, на 31 год старше самой Аллеи. До этого стало известно, что актер Боб Оденкерк ("Во все тяжкие", "Лучше звоните Солу") получил именную звезду на Аллее славы в Голливуде.

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