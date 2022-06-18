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2 часа назад

Как живет актриса, которая сыграла гестаповку в фильме “Семнадцать мгновений весны”?

New Magazine

Талантливая советская актриса Ольга Сошникова сыграла более двух десятков ролей. Но больше всего запомнилась зрителям в легендарной картине “Семнадцать мгновений весны”. У нее так блистательно получилось сыграть бесчувственную и бесчеловечную гестаповку Барбару, что очень долгое время ее экранную героиню ассоциировали с ней самой. Говорят, во время просмотра фильма на большом экране зрители закрывали глаза и во весь голос выкрикивали оскорбления. А кто-то и вовсе покидал зал из-за жестоких сцен с младенцем.

Как живет злодейка из фильма "Семнадцать мгновений весны"
Фото: New MagazineNew Magazine

Из-за роли Барбары актриса не раз страдала. Несколько раз на нее нападали на улице, оскорбляли, писали неприятные письма. Некоторые присылали ей письма с оскорблениями и угрозами. Режиссёры боялись давать ей новые роли, ведь фильмы с ее участием зрители изначально могли воспринять негативно. После “Семнадцати мгновений весны” она больше не получила ни одной значимой роли. Сошникова стала заложницей Барбары Крайн. Поэтому с кинематографом завязала и пошла обучать детей в театральную школу. Также преподавала в ГИТИСе.

Сегодня Ольге Сошниковой 76 лет. Она не дает интервью, отказывается от съемок в телепередачах, ведет замкнутый образ жизни. Известно, что у нее крепкая семья, сейчас она уже на пенсии.

Актеры,Семнадцать мгновений весны,Ольга Сошникова,
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