Как живет злодейка из фильма "Семнадцать мгновений весны"

Талантливая советская актриса Ольга Сошникова сыграла более двух десятков ролей. Но больше всего запомнилась зрителям в легендарной картине “Семнадцать мгновений весны”. У нее так блистательно получилось сыграть бесчувственную и бесчеловечную гестаповку Барбару, что очень долгое время ее экранную героиню ассоциировали с ней самой. Говорят, во время просмотра фильма на большом экране зрители закрывали глаза и во весь голос выкрикивали оскорбления. А кто-то и вовсе покидал зал из-за жестоких сцен с младенцем.

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Из-за роли Барбары актриса не раз страдала. Несколько раз на нее нападали на улице, оскорбляли, писали неприятные письма. Некоторые присылали ей письма с оскорблениями и угрозами. Режиссёры боялись давать ей новые роли, ведь фильмы с ее участием зрители изначально могли воспринять негативно. После “Семнадцати мгновений весны” она больше не получила ни одной значимой роли. Сошникова стала заложницей Барбары Крайн. Поэтому с кинематографом завязала и пошла обучать детей в театральную школу. Также преподавала в ГИТИСе.