Хемсворт назвал фильм, который мог стоить ему карьеры

Крис Хемсворт вспомнил фильм, который едва не стоил ему карьерыСегодня актер успешен и востребован.

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Известный большинству зрителей по роли Тора в фильмах Мarvel актер Крис Хемсворт, сегодня популярен и уверен в себе. У продюсеров и режиссеров он в любимчиках, и едва ли сейчас можно подумать, что однажды артист так боялся на съемках, что думал, будто это конец его карьеры. Тогда Криса взял в фильм Пола Фига - «Охотники за привидениями», на роль неуклюжего секретаря Кевина Бекмана.

«Я явился в студию за день до начала съемок, и Пол Фиг дал мне мою часть сценария. Я посмотрел, а там почти ничего нет. Я спрашиваю Пола: «Здесь почти ничего нет. Что же мне делать?». А он рассмеялся и сказал: «Все в порядке, мы собираемся импровизировать и веселиться», - вспомнил актер.