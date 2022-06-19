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46 минут назад

Крис Хемсворт вспомнил фильм, который едва не стоил ему карьеры

Inc-News

Крис Хемсворт вспомнил фильм, который едва не стоил ему карьерыСегодня актер успешен и востребован.

Хемсворт назвал фильм, который мог стоить ему карьеры
Фото: Inc-NewsInc-News

Известный большинству зрителей по роли Тора в фильмах Мarvel актер Крис Хемсворт, сегодня популярен и уверен в себе. У продюсеров и режиссеров он в любимчиках, и едва ли сейчас можно подумать, что однажды артист так боялся на съемках, что думал, будто это конец его карьеры. Тогда Криса взял в фильм Пола Фига - «Охотники за привидениями», на роль неуклюжего секретаря Кевина Бекмана.

«Я явился в студию за день до начала съемок, и Пол Фиг дал мне мою часть сценария. Я посмотрел, а там почти ничего нет. Я спрашиваю Пола: «Здесь почти ничего нет. Что же мне делать?». А он рассмеялся и сказал: «Все в порядке, мы собираемся импровизировать и веселиться», - вспомнил актер.

По словам Хемсворт, он настолько привык к строгому тексту сценария, что испугался того, что все испортит, его выгонят, и для всех в Голливуде это будет означать конец его карьеры.

Актеры,Охотники за привидениями,Пол Фиг,Крис Хемсворт,
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