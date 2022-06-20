По словам источника The Mirror, Милли Бобби Браун может появиться в «Звездных войнах» компании Disney.
Инсайдер рассказал, что Милли вместе с ее отцом и по совместительству менеджером Робертом Брауном ведет «тайные» переговоры о роли в предстоящем проекте франшизы. За участие в нем звезде «Очень странных дел» заплатят 12 миллионов фунтов стерлингов.
В настоящее время переговоры носят неформальный характер.
«Руководители Disney знают, насколько она уже является иконой для аудитории от 10 до 30 лет, и что это дает с точки зрения привлекательности», — подчеркнул источник.
Браун обрела популярность благодаря сериалу «Очень странные дела» от Netflix, где сыграла девочку с телепатией по имени Одиннадцать.