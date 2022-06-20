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4 часа назад

Милли Бобби Браун может появиться в «Звездных войнах»

runews24.ru

По словам источника The Mirror, Милли Бобби Браун может появиться в «Звездных войнах» компании Disney.

Милли Бобби Браун может появиться в «Звездных войнах»
Фото: runews24.rurunews24.ru

Инсайдер рассказал, что Милли вместе с ее отцом и по совместительству менеджером Робертом Брауном ведет «тайные» переговоры о роли в предстоящем проекте франшизы. За участие в нем звезде «Очень странных дел» заплатят 12 миллионов фунтов стерлингов.

В настоящее время переговоры носят неформальный характер.

«Руководители Disney знают, насколько она уже является иконой для аудитории от 10 до 30 лет, и что это дает с точки зрения привлекательности», — подчеркнул источник.

Браун обрела популярность благодаря сериалу «Очень странные дела» от Netflix, где сыграла девочку с телепатией по имени Одиннадцать.

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