Милли Бобби Браун может появиться в «Звездных войнах»

Инсайдер рассказал, что Милли вместе с ее отцом и по совместительству менеджером Робертом Брауном ведет «тайные» переговоры о роли в предстоящем проекте франшизы. За участие в нем звезде «Очень странных дел» заплатят 12 миллионов фунтов стерлингов.