На что ради роли были готовы пойти советские актеры

Нестандартные способы, к которым актеры прибегали во время работы над образами своих героев.

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Алексей Баталов

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В фильме “Дело Румянцева” Алексей Баталов сыграл водителя грузовика. Причем, сыграл так убедительно, как будто половину жизни за рулем провел. Оказывается, чтобы вжиться в роль актер долго общался с настоящими шоферами. Он подмечал их словечки, манеры и даже движения, вникал во все тонкости работы. И довольно быстро научился управлять грузовиком.

Евгений Леонов

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В фильме “Джентльмены удачи” Евгений Леонов настолько реалистично сыграл вора-рецидивиста, что поверили ему все. Оказывается, во время съемок актер не раз посещал Бутырскую тюрьму. Там, через замочную скважину, он наблюдал за заключенными, записывал их фразы, манеры. Отточить мастерство ему помог режиссер картины Александр Серый, который отбывал реальный срок в тюрьме за драку. Ему дали 6 лет, но вышел досрочно.

Олег Басилашвили

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В фильме “Вокзал для двоих” Олег Басилашвили сыграл незаконно осужденного пианиста. Для этого ему потребовалась провести месяц в реальной колонии и даже брать мастер-классы тюремного этикета от известного авторитета Онофренкова. Поэтому фраза из фильма «Онофренков, кончай!», которую говорит персонаж Платона в сцене, где героиня Гурченко пытается его разбудить, — не что иное, как дань благодарности наставнику Басилашвили.

Анатолий Солоницын

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В фильме “Андрей Рублев” Анатолий Солоницын исполнил главную роль. Актер так тщательно готовился, что даже на время оставил театр. Ему нужно было добиться в кадре сиплого надломленного голоса, которым говорит человек, державший обет молчания несколько лет. И Солоницын действительно замолчал на месяц. А с окружающими объяснялся знаками.

Людмила Хитяева

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