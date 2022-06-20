Сергей Селин поддержал идею о создании евразийского «Оскара»

«Думаю, эту идею вполне можно осуществить. Россия — исторически великая и сильная страна. Мы всегда были, есть и будем частью как Европы, так и Азии. Мне понятно предложение Михалкова, его патриотические чувства. Пока все существует только на словах, но мне кажется, что такую премию удастся "раскрутить"», — высказался звезда сериала «Улицы разбитых фонарей».