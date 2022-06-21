Известные советские актрисы, которые сошли с ума

Они не справились с недугом.

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Татьяна Самойлова

Мало кто знал, что звезда фильма “Летят журавли” была подвержена нервным срывам. Неудача в личной жизни, проблемы с сыном, а позже алкоголь, который и повлиял на когнитивные способности. Актриса могла выйти на улицу и потеряться. Находили ее в больнице – то в одной, то в другой. Когда срывы стали регулярными, Татьяну положили в психиатрическую больницу. Родственники стеснялись ее диагноза и всем говорили, что у Самойловой туберкулез.

Екатерина Савинова

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Однажды она выпила сырое молоко и заболела бруцеллезом, который в конце концов привел к шизофрении. Савинова горстями пила таблетки, продолжала по возможности работать. Но ей мешали голоса, которые возникали в ее голове и что-то советовали. В итоге, актриса не выдержала и бросилась под поезд.

Маргарита Назарова

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Самая известная укротительница Советского Союза однажды подверглась нападению одного из своих питомцев – тигра по имени Пуш. Он повредил девушке височную артерию, после чего ее стали преследовать головные боли и навязчивые состояния.

Наталья Богунова

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После роли Светланы Афанасьевны в «Большой перемене» почти перестали снимать. Мало кто знал, что по причине шизофрении. Богунова была очень замкнутой, у нее не было друзей. Наталья часто обращалась за помощью к психиатрам из-за проявившейся шизофрении. Поговаривают, что на состояние актрисы повлияли и частые конфликты в Театре Моссовета, поскольку именно оттуда ее впервые и забрали в клинику.

Изольда Извицкая

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