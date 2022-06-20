Как сложилась жизнь младшего сына Валерия Золотухина

Звезда «Бумбараша», «Мастера и Маргариты» Владимира Бортко, «Участка», «Дозоров» и других замечательных фильмов Валерий Золотухин собирался жить долго. Он стал отцом в третий раз в 63. Артист находился в замечательной форме, болезнь проявилась неожиданно.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Девять лет назад Золотухина не стало. 20 июня исполняется 81 год со дня рождения Валерия Сергеевича. Его младший сын Иван сегодня уже совсем взрослый человек.

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«Стану знаменитым, и все будут моими»

Валерий никогда не был писаным красавцем. В юности девчонки на него не особенно заглядывались. «Cтану знаменитым, и все будут моими», — мечтал Золотухин. Мечту он осуществил. «Лично мне, Валерию Золотухину, свойственно разнообразие, увлечение разным калибром и разными мастями», — позже открыто заявлял артист. Его личная жизнь всегда была бурной.

Этого не выдержала первая жена Золотухина Нина Шацкая, подарившая артисту сына Дениса. Сегодня он отец Дионисий, православный священник. Нина была замужем за Валерием 14 лет. Знала об изменах, не раз порывалась подать на развод и, наконец, ушла к актеру Леониду Филатову.

Второй официальной женой Валерия Сергеевича стала скрипачка по имени Тамара. У пары родился сын Сергей, который добровольно ушел из жизни в 27. Средний сын Золотухина был барабанщиком в группе «Мертвые дельфины». Распрощаться с жизнью он пытался не раз и, в конце концов, добился желаемого.

С Тамарой Золотухин не развелся до конца своей жизни. Несмотря на появление в ней новой женщины.

Между Ириной и Тамарой

Актрисе Ирине Линдт только исполнилось 24, когда у нее завязался служебный роман с Золотухиным. Валерий Сергеевич был старше на целых 33 года. Он изначально объяснил возлюбленной: с Тамарой разводиться не станет, так что новой свадьбы в планах нет.

«Мне, конечно, порой было обидно, когда он уходил к жене. Тамара была очень одинока. У нее никого, кроме Валеры, не было. Он должен был быть там», — вздыхала Ирина.

Появление на свет третьего сына Золотухина Ивана ничего по большому счету не изменило. Тамара помогала Валерию и Ирине растить мальчика. Когда ребенку было всего восемь, у актера неожиданно обнаружили очень коварную злокачественную опухоль головного мозга — глиобластому.

Валерий Сергеевич сгорел всего за несколько месяцев. Никто так и не сказал артисту, чем он болен на самом деле. Версия для Золотухина была такой: у него случился микроинсульт, для того, чтобы справиться с последствиями, нужно время.

«Почему меня все время сравнивают?»

«Сейчас мне бы очень хотелось поговорить с ним, очень его не хватает. Бывает, что он мне снится», — сегодня говорит об отце Иван Золотухин. Когда Валерий Сергеевич уходил из жизни, его младший сын был еще мал и не понимал всей серьезности ситуации.

Иван вспоминал: «Мама пришла и сказала: «Очень тяжело у папы со здоровьем!». Я ответил: «Да все хорошо будет, не переживай». А отца уже не было».

В ноябре этого года Ивану Золотухину исполнится 18. Окружающие часто говорят, что на папу он похож как две капли воды. «Я с садика слышал, что похож на папу. Все говорили: «Одно лицо». Тогда это казалось странным — почему меня все время сравнивают?» — задумывался парень.

Он с самого детства непринужденно держался на публике, любил петь. Первую роль в кино сыграл в три года, появившись вместе с мамой в эпизоде картины «Любовь одна». На съемочную площадку новых фильмов Иван выходил еще трижды.

Он занимался в детском театральном центре «Премьера». Иван единственный из сыновей Золотухина захотел продолжить его дело. Сегодня младший сын Валерия Сергеевича — студент Театральной школы им. О. Табакова.