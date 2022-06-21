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2 часа назад

Селин поддержал идею создания евразийского «Оскара»

Слово и Дело

Заслуженный артист РФ Сергей Селин положительно оценил идею создания евразийского аналога международной кинопремии «Оскар».

Селин поддержал идею создания евразийского «Оскара»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Актер театра и кино Сергей Селин считает, что в России вполне можно создать евразийскую альтернативу премии «Оскар». Соответствующее мнение исполнитель роли Дукалиса в культовом сериале «Улицы разбитых фонарей» озвучил в разговоре с журналистами издания «Газета.Ru».

«Думаю, эту идею вполне можно осуществить. Россия — исторически великая и сильная страна. Мы всегда были, есть и будем частью как Европы, так и Азии. Мне понятно предложение Михалкова, его патриотические чувства»,

— подчеркнул 61-летний актер.

Михалков предложил создать евразийский аналог «Оскара» в мае 2022 года. Режиссер заявил, что к участию в конкурсе можно будет допускать картины, не разрушающие «человеческую сущность».

Актеры,Оскар,Сергей Селин,
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