Селин поддержал идею создания евразийского «Оскара»

Заслуженный артист РФ Сергей Селин положительно оценил идею создания евразийского аналога международной кинопремии «Оскар».
Актер театра и кино Сергей Селин считает, что в России вполне можно создать евразийскую альтернативу премии «Оскар». Соответствующее мнение исполнитель роли Дукалиса в культовом сериале «Улицы разбитых фонарей» озвучил в разговоре с журналистами издания «Газета.Ru».
«Думаю, эту идею вполне можно осуществить. Россия — исторически великая и сильная страна. Мы всегда были, есть и будем частью как Европы, так и Азии. Мне понятно предложение Михалкова, его патриотические чувства»,
— подчеркнул 61-летний актер.
Михалков предложил создать евразийский аналог «Оскара» в мае 2022 года. Режиссер заявил, что к участию в конкурсе можно будет допускать картины, не разрушающие «человеческую сущность».