Умерла американская актриса Морин Артур

Дебютом в кино для нее стала роль в сериале «Шоу Рэда Скелтона», вышедшем в 1951 году. Одни из главных проектов Артур — фильм «Как преуспеть в бизнесе, ничего не делая», где актриса сыграла любовницу директора Хайди Ла Ру. Морин также снялась в картинах «Грозовая аллея», «Трое убийц», «Любовь по-американски», «Машина любви», сериалах «Морк и Минди», «Она написала убийство», «Путь на небеса» и других лентах. Параллельно со съемками в кино актриса играла в постановках на Бродвее.