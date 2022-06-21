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19 минут назад

Умерла американская актриса Морин Артур

Lenta.ruиещё 1

В возрасте 88 лет ушла из жизни американская актриса Морин Артур. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Умерла американская актриса Морин Артур
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Артур скончалась в своем доме в Беверли-Хиллз после продолжительной болезни Альцгеймера.

Актриса родилась в 1934 году в Сан-Хосе, штат Калифорния.

Дебютом в кино для нее стала роль в сериале «Шоу Рэда Скелтона», вышедшем в 1951 году. Одни из главных проектов Артур — фильм «Как преуспеть в бизнесе, ничего не делая», где актриса сыграла любовницу директора Хайди Ла Ру. Морин также снялась в картинах «Грозовая аллея», «Трое убийц», «Любовь по-американски», «Машина любви», сериалах «Морк и Минди», «Она написала убийство», «Путь на небеса» и других лентах. Параллельно со съемками в кино актриса играла в постановках на Бродвее.

У Артур остались два брата Джеральд и Дэвид, а также пасынок Том.

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