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23 минуты назад

Известный режиссер обматерил Брэдли Купера

Катерина Саломе

Актер Брэдли Купер вспомнил неприятный инцидент из жизни. В подкасте SmartLess артист рассказал, как его однажды высмеял известный режиссер за то, что у него было семь карьерных номинаций на «Оскар».

Известный режиссер обматерил Брэдли Купера
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Драма «Звезда родилась», где Купер исполнил главную роль, увеличила количество номинаций актера на «Оскар» с четырех до семи. На вечеринке после вручения наград популярный режиссер, имя которого Брэдли раскрывать не стал, высказал свое возмущение относительно количества номинаций у звезды.

«В каком мире мы живем, когда у тебя семь номинаций? Я никогда этого не забуду, пошел ты»,

— поделился Купер, добавив, что кинематографист послал его матом.

Ранее мы писали о том, что Брэдли Купер признался в наличии зависимости.

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