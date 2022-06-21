Известный режиссер обматерил Брэдли Купера

Актер Брэдли Купер вспомнил неприятный инцидент из жизни. В подкасте SmartLess артист рассказал, как его однажды высмеял известный режиссер за то, что у него было семь карьерных номинаций на «Оскар».

Драма «Звезда родилась», где Купер исполнил главную роль, увеличила количество номинаций актера на «Оскар» с четырех до семи. На вечеринке после вручения наград популярный режиссер, имя которого Брэдли раскрывать не стал, высказал свое возмущение относительно количества номинаций у звезды.

«В каком мире мы живем, когда у тебя семь номинаций? Я никогда этого не забуду, пошел ты»,

— поделился Купер, добавив, что кинематографист послал его матом.