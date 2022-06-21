Сергей Шакуров раскрыл правду об отношениях с Гурченко

Народный артист РСФСР Сергей Шакуров принял участие в открытии кинофестиваля «Провинциальная Россия». Говоря о профессии и карьере в кино, актер рассказал «АиФ», как подружился с легендарной Людмилой Гурченко.

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В одном из самых известных фильмов Петра Тодоровского «Любимая женщина механика Гаврилова» Шакуров и Гурченко сыграли главные роли. Однако дружба между актерами завязалась еще до встречи на съемочной площадке этой картины.

«С Люсей Гурченко мы до "Любимой женщины механика Гаврилова" же играли вместе. И вообще мы были с ней хорошими друзьями», – отметил актер.

Шакуров также раскрыл, что согласно первоначальному сценарию, его персонаж должен был появиться лишь в заключительной сцене, буквально за минуту до конца фильма. Но несмотря на «немую роль», актер согласился.