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1 час назад

Сергей Шакуров раскрыл правду об отношениях с Гурченко

Мира Маркина

Народный артист РСФСР Сергей Шакуров принял участие в открытии кинофестиваля «Провинциальная Россия». Говоря о профессии и карьере в кино, актер рассказал «АиФ», как подружился с легендарной Людмилой Гурченко.

Сергей Шакуров раскрыл правду об отношениях с Гурченко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В одном из самых известных фильмов Петра Тодоровского «Любимая женщина механика Гаврилова» Шакуров и Гурченко сыграли главные роли. Однако дружба между актерами завязалась еще до встречи на съемочной площадке этой картины.

«С Люсей Гурченко мы до "Любимой женщины механика Гаврилова" же играли вместе. И вообще мы были с ней хорошими друзьями», – отметил актер.

Шакуров также раскрыл, что согласно первоначальному сценарию, его персонаж должен был появиться лишь в заключительной сцене, буквально за минуту до конца фильма. Но несмотря на «немую роль», актер согласился.

Ранее «Рамблер» рассказал, за что обматерили Брэдли Купера.

Актеры,Брэдли Купер,Петр Тодоровский,Сергей Шакуров,Людмила Гурченко,
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