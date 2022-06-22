Леа Сейду может присоединиться к актерскому составу «Дюны»

Французская модель и киноактриса Леа Сейду, прославившаясяблагодаря роли Шарлотты в киноленте «Бесславные ублюдки», может присоединиться к актерскому составу сиквела «Дюны» режиссера Дени Вильнева. Съемки второй части «Дюны» запланированы на лето 2022 года.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

По данным Deadline, Сейду претендует на роль леди Фарго Фенринг. В романе Фрэнка Герберта леди Фенринг – воспитанница ордена Бене Гессерит, на данный момент знаменитость ведет переговоры о своем участии в картине.

В рамках ленты на экраны также вернуться Тимоти Шаламе, Зендея, Джоша Бролина и Ребекка Фергюсон.

Отметим, что в съемках также примут участие такие актеры,как Флоренс Пью, Остин Батлен и Кристофер Уокен.