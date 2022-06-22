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3 часа назад

Леа Сейду может присоединиться к актерскому составу «Дюны»

Слово и Дело

Французская модель и киноактриса Леа Сейду, прославившаясяблагодаря роли Шарлотты в киноленте «Бесславные ублюдки», может присоединиться к актерскому составу сиквела «Дюны» режиссера Дени Вильнева. Съемки второй части «Дюны» запланированы на лето 2022 года.

Леа Сейду может присоединиться к актерскому составу «Дюны»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По данным Deadline, Сейду претендует на роль леди Фарго Фенринг. В романе Фрэнка Герберта леди Фенринг – воспитанница ордена Бене Гессерит, на данный момент знаменитость ведет переговоры о своем участии в картине.

В рамках ленты на экраны также вернуться Тимоти Шаламе, Зендея, Джоша Бролина и Ребекка Фергюсон.

Отметим, что в съемках также примут участие такие актеры,как Флоренс Пью, Остин Батлен и Кристофер Уокен.

Ответственность за сценарий, а также постановку картины взял на себя Вильнев.

Актеры,Дюна,Бесславные ублюдки,Фрэнк Герберт,Джош Бролин,Ребекка Фергюсон,Кристофер Уокен,Дени Вильнев,
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