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1 час назад

Известная актриса продала в убыток квартиру в США

Lenta.ru

Американская актриса Заша Мэмет избавилась от недвижимости в США. Звезда сериала «Девчонки» нашла покупателя для своей квартиры в Нью-Йорке, получив за нее 1,2 миллиона долларов (63,9 миллиона рублей), сообщает New York Post.

Известная актриса продала в убыток квартиру в США
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Мэмет пришлось продать жилье в убыток — в 2015 году она заплатила за квартиру 1,22 миллиона долларов. Изначально актриса рассчитывала выручить за недвижимость 1,25 миллиона долларов, выставив лот на продажу в феврале 2022 года.

Объект располагается в построенном по проекту известного архитектора Розарио Канделы здании в Верхнем Вест-Сайде. Внутри квартиры есть две спальни с видом на сад, просторная гостиная, столовая и кухня с большим количеством шкафов, высоким потолком и деревянным полом. В распоряжении жильцов дома есть общий сад на заднем дворе и парковка для велосипедов.

В марте невыгодную сделку с недвижимостью совершила актриса Эмма Стоун. Она продала квартиру в Нью-Йорке за 2,25 миллиона долларов — на 150 тысяч долларов меньше, чем заплатила за объект в 2016 году. Стоун неоднократно пыталась найти покупателей с 2018 года и несколько раз снижала цену.

Актеры,Эмма Стоун,
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