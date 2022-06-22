Райан Рейнольдс: «Мне кажется, что иногда три мои дочери болеют бешенством»

Порой именно ошибки становятся ключом к успеху, и Райан Рейнольдс на собственном примере готов доказать, что это правда. В этот вторник голливудский актёр разоткровенничался во время дискуссии «Творчество в темпе культуры», которая прошла в Доме журнала. По мнению звезды экрана, именно воспитание трёх «диких» дочерей научило его большему.

Фото: Источник фото: Gettyimages Источник фото: Gettyimages

«Я родитель трёх девочек. Они дикие. Мне кажется, что иногда они болеют бешенством. У меня бывает момент, когда я просто срываюсь. Интересно не столько то, что ты делаешь в этот момент, сколько то, что ты делаешь потом», — рассказал Райан.

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли позируют со своими дочерьми, во время торжественной церемонии открытия именной звезды на Аллее славы в Голливуде 15 декабря 2016 года в Голливуде, Калифорния

Как говорит актёр, именно «жестокие ошибки» дали ему больше вдохновения и понимания, чем все его «успехи» в Голливуде. «Я говорил своим детям: "Не тратьте свои ошибки впустую". Когда вы совершаете ошибки, легко быть поглощённым стыдом и мыслью о том, что вы сделали что-то не так, но вы также должны смотреть на это критически и использовать это как ступеньку к познанию чего-то глубокого», — поделился своим опытом Рейнольдс.