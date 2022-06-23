Брэд Питт рассказал о завершении кинокарьеры

Голливудский актер Брэд Питт высказался о периоде, когда он планирует завершить свою кинокарьеру. Своими мыслями звезда поделилась с журналом GQ.

«Я считаю, что нахожусь на последнем издыхании. Этот последний семестр или триместр. Что будет в этом разделе? И как я хочу это спроектировать?» - задался вопросом Питт.

Однако пока актер не планирует уходить с экранов. Знаменитость снимается в фильма Дэвида Лейтча «Поезд-пуля». Брэд Питт исполнит в картине роль убийцы в поезде из Токио в Киото. Киллер вернулся к прежнему делу после эмоционального выгорания. Вместе с Питтом в фильме сыграют: Сандра Буллок, Аарон Тейлор Джонсон, Плохой Банни, Джоуи Кинг, Зази Битц, Логан Лерман, Брайан Тайри Генри, Майкл Шеннон, Карен Фукухара и другие актеры.