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38 минут назад

Брэд Питт рассказал о завершении кинокарьеры

Мира Маркина

Голливудский актер Брэд Питт высказался о периоде, когда он планирует завершить свою кинокарьеру. Своими мыслями звезда поделилась с журналом GQ.

Брэд Питт рассказал о завершении кинокарьеры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

58-летний актер заявил, что находится на заключительном этапе карьеры.

«Я считаю, что нахожусь на последнем издыхании. Этот последний семестр или триместр. Что будет в этом разделе? И как я хочу это спроектировать?» - задался вопросом Питт.

Однако пока актер не планирует уходить с экранов. Знаменитость снимается в фильма Дэвида Лейтча «Поезд-пуля». Брэд Питт исполнит в картине роль убийцы в поезде из Токио в Киото. Киллер вернулся к прежнему делу после эмоционального выгорания. Вместе с Питтом в фильме сыграют: Сандра Буллок, Аарон Тейлор Джонсон, Плохой Банни, Джоуи Кинг, Зази Битц, Логан Лерман, Брайан Тайри Генри, Майкл Шеннон, Карен Фукухара и другие актеры.

Ранее Том Хэнкс назвал оскароносную роль, за которую ему стыдно.

Актеры,Джоуи Кинг,Дэвид Лейтч,Логан Лерман,Сандра Буллок,Брэд Питт,Том Хэнкс,Майкл Шеннон,
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