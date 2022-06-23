Захарова рассказала о съемках с Шатуновым

"Только-только узнала. Мы с ним снимались вместе. В «Счастливы вместе» написали серию специально для него. Нам было замечательно, весело и классно. Мы очень много смеялись. Он очень смешливый и замечательный. На тот момент мы даже все сдружились. Он мне показался очень талантливым в актерском плане, мобильным таким. И еще — очень европейским человеком. Жаль, что ушел на радугу такой прекрасный человек", — поделилась актриса.