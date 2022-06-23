Захарова рассказала о съемках с Шатуновым

Актриса Юлия Захарова вспомнила, как участвовала в съемках сериала "Счастливы вместе" с певцом Юрием Шатуновым. Об этом она рассказала "Газете.Ru".
В популярном шоу музыкант исполнил камео в одной из серий. По словам Захаровой, ее написали специально для Шатунова.
"Только-только узнала. Мы с ним снимались вместе. В «Счастливы вместе» написали серию специально для него. Нам было замечательно, весело и классно. Мы очень много смеялись. Он очень смешливый и замечательный. На тот момент мы даже все сдружились. Он мне показался очень талантливым в актерском плане, мобильным таким. И еще — очень европейским человеком. Жаль, что ушел на радугу такой прекрасный человек", — поделилась актриса.
Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет от инфаркта миокарда. Об этом стало известно в четверг 23 июня.