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3 часа назад

Захарова рассказала о съемках с Шатуновым в «Счастливы вместе»

Мира Маркина

Актриса Юлия Захарова вспомнила, как участвовала в съемках сериала "Счастливы вместе" с певцом Юрием Шатуновым. Об этом она рассказала "Газете.Ru".

Захарова рассказала о съемках с Шатуновым
Фото: Кадр из сериала "Счастливы вместе" на ТНТКадр из сериала "Счастливы вместе" на ТНТ

В популярном шоу музыкант исполнил камео в одной из серий. По словам Захаровой, ее написали специально для Шатунова.

"Только-только узнала. Мы с ним снимались вместе. В «Счастливы вместе» написали серию специально для него. Нам было замечательно, весело и классно. Мы очень много смеялись. Он очень смешливый и замечательный. На тот момент мы даже все сдружились. Он мне показался очень талантливым в актерском плане, мобильным таким. И еще — очень европейским человеком. Жаль, что ушел на радугу такой прекрасный человек", — поделилась актриса.

Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет от инфаркта миокарда. Об этом стало известно в четверг 23 июня.

Актеры,Счастливы вместе,Юлия Захарова,Юрий Шатунов,
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